Стал известен предварительный состав сборной России U20 на Кубок четырёх наций

В Новогорске стартовал учебно-тренировочный сбор молодёжной команды России перед Турниром четырёх наций. В список кандидатов на участие в турнире вошли 28 игроков.



Вратари: Даниил Исаев (“Локомотив”), Амир Мифтахов (“Ак Барс”), Глеб Носов (“Металлург” Мг).



Защитники: Глеб Бабинцев (“Металлург” Мг), Даниил Валитов (“Автомобилист”), Данила Галенюк (СКА), Кирилл Голощапов (ЦСКА), Богдан Жиляков (“Трактор”), Даниил Журавлёв (“Ак Барс”), Антон Малышев, Даниил Мисюль (оба — “Локомотив”), Даниил Пыленков (“Витязь”), Александр Романов (ЦСКА).



Нападающие: Родион Амиров (“Салават Юлаев”), Дмитрий Воронков (“Ак Барс”), Павел Дорофеев (“Металлург” Мг), Григорий Денисенко (“Локомотив”), Лев Комиссаров, Никита Ртищев, Максим Соркин (все — ЦСКА), Семён Кизимов (“Лада”), Кирилл Марченко, Иван Морозов, Василий Подколзин, Данил Савунов (все — СКА), Владислав Михайлов (“Динамо” М), Павел Ротенберг (“Динамо” СПб), Егор Степанов (“Трактор”).