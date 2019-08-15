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Стал известен предварительный состав сборной России U20 на Кубок четырёх наций

Стал известен предварительный состав сборной России U20 на Кубок четырёх наций
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

В Новогорске стартовал учебно-тренировочный сбор молодёжной команды России перед Турниром четырёх наций. В список кандидатов на участие в турнире вошли 28 игроков.

Вратари: Даниил Исаев (“Локомотив”), Амир Мифтахов (“Ак Барс”), Глеб Носов (“Металлург” Мг).

Защитники: Глеб Бабинцев (“Металлург” Мг), Даниил Валитов (“Автомобилист”), Данила Галенюк (СКА), Кирилл Голощапов (ЦСКА), Богдан Жиляков (“Трактор”), Даниил Журавлёв (“Ак Барс”), Антон Малышев, Даниил Мисюль (оба — “Локомотив”), Даниил Пыленков (“Витязь”), Александр Романов (ЦСКА).

Нападающие: Родион Амиров (“Салават Юлаев”), Дмитрий Воронков (“Ак Барс”), Павел Дорофеев (“Металлург” Мг), Григорий Денисенко (“Локомотив”), Лев Комиссаров, Никита Ртищев, Максим Соркин (все — ЦСКА), Семён Кизимов (“Лада”), Кирилл Марченко, Иван Морозов, Василий Подколзин, Данил Савунов (все — СКА), Владислав Михайлов (“Динамо” М), Павел Ротенберг (“Динамо” СПб), Егор Степанов (“Трактор”).

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