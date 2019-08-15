Овечкин: главное, чтобы у «Динамо» было всё хорошо, что наверху — не наше дело

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мнением о перспективах московского «Динамо».



«Подпишутся ли куда-то Марков и Никулин на минимальные контракты, в том числе в НХЛ? С Никулиным разговаривал буквально на днях. Есть предложения, но пока думает. Опять же, в его состоянии и его статусе он может взять паузу, подумать и всё взвесить, а потом уже принять какое-то решение. С Андреем Марковым в последний раз разговаривал, может, года два назад. Поэтому нет никаких новостей.



В московском «Динамо» в очередной раз сменилось руководство? Команда только построилась, пришло новое старое руководство. Я надеюсь, что на этот раз всё сложится хорошо. Поживём — увидим. Самое главное, чтобы у команды всё было нормально. Опять же, я — действующий хоккеист, и для нас самое главное, чтобы в команде всё было хорошо. А что там происходит наверху – это уже не наше дело», — передаёт слова Овечкина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.