Овечкин: главное, чтобы у «Динамо» было всё хорошо, что наверху — не наше дело

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мнением о перспективах московского «Динамо».
«Подпишутся ли куда-то Марков и Никулин на минимальные контракты, в том числе в НХЛ? С Никулиным разговаривал буквально на днях. Есть предложения, но пока думает. Опять же, в его состоянии и его статусе он может взять паузу, подумать и всё взвесить, а потом уже принять какое-то решение. С Андреем Марковым в последний раз разговаривал, может, года два назад. Поэтому нет никаких новостей.
В московском «Динамо» в очередной раз сменилось руководство? Команда только построилась, пришло новое старое руководство. Я надеюсь, что на этот раз всё сложится хорошо. Поживём — увидим. Самое главное, чтобы у команды всё было нормально. Опять же, я — действующий хоккеист, и для нас самое главное, чтобы в команде всё было хорошо. А что там происходит наверху – это уже не наше дело», — передаёт слова Овечкина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 15 августа 2019
-
18:00
-
17:48
-
17:35
-
17:29
-
17:21
-
17:15
-
17:09
-
17:05
-
17:03
-
16:57
-
16:53
-
16:49
-
16:35
-
16:11
-
16:04
-
16:00
-
15:51
-
15:37
-
15:16
-
14:49
-
14:28
-
14:06
-
13:56
-
13:20
-
12:41
-
12:30
-
12:17
-
11:55
-
11:25
-
10:46
-
10:33
-
10:08
-
09:57
-
09:36
-
09:19