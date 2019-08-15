Новички «Спартака» определились с игровыми номерами

Новички московского «Спартака» определились с игровыми номерами, под которыми они будут играть в сезоне-2019/20, информирует официальный сайт хоккейного клуба.



Защитник Яков Рылов будет играть под № 36, защитник Александр Кутузов под № 14, защитник Патрик Херсли взял № 6, нападающий Геннадий Столяров № 71, нападающий Денис Кокарев № 19, нападающий Илья Аркалов № 7, Александр Никишин № 10, защитник Руслан Педан № 25.



В прошедшем сезоне московский коллектив в регулярном чемпионате занял седьмое место в Западной конференции. В первом раунде плей-офф «Спартак» встретился с петербургским СКА, выиграл первые два матча серии, но потом проиграл четыре встречи подряд.



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