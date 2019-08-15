«Авангард» обыграл московское «Динамо» благодаря голу Войнова

Хоккейный клуб «Авангард» в товарищеской встрече оказался сильнее московского «Динамо», матч завершился со счётом 2:1. Напомним, «Динамо» недавно выиграло Кубок губернатора Нижегородской области, «Авангард» занял предпоследнее место на Sochi Hockey Open, одержав лишь одну победу.



Счёт во встрече был открыт на восьмой минуте, заброшенной шайбой отметился защитник московской команды Юусо Хиетанен. «Авангард» сумел сравнять счёт только в концовке второго периода, точный бросок записал в актив форвард Денис Зернов. На 45-й минуте «ястребы» вышли вперёд благодаря голу новичка — защитника Вячеслава Войнова. Шайба Войнова стала заключительной в матче.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»