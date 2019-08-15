У нападающего «Динамо» Ивана Игумнова подозрение на сотрясение мозга

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов после поражения в товарищеском матче с «Авангардом» (1:2) рассказал о состоянии получившего травму нападающего Ивана Игумнова.
«Игумнова сегодня ударили в углу, и у него подозрение на сотрясение головного мозга.
У Тарасова что-то непонятное с желудком. Ерёменко торопится на лёд, мы его уже сдерживаем. Только через две недели он должен был начать тренироваться, а он уже начал. Как бы чего ни усугубил», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Счёт был открыт на восьмой минуте — заброшенной шайбой отметился защитник московской команды Юусо Хиетанен. «Авангард» сумел сравнять счёт только в концовке второго периода, точный бросок записал в актив форвард Денис Зернов. На 45-й минуте «ястребы» вышли вперёд благодаря голу новичка — защитника Вячеслава Войнова. Шайба Войнова стала заключительной в матче.
- 15 августа 2019
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