У нападающего «Динамо» Ивана Игумнова подозрение на сотрясение мозга

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов после поражения в товарищеском матче с «Авангардом» (1:2) рассказал о состоянии получившего травму нападающего Ивана Игумнова.



«Игумнова сегодня ударили в углу, и у него подозрение на сотрясение головного мозга.



У Тарасова что-то непонятное с желудком. Ерёменко торопится на лёд, мы его уже сдерживаем. Только через две недели он должен был начать тренироваться, а он уже начал. Как бы чего ни усугубил», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.



Счёт был открыт на восьмой минуте — заброшенной шайбой отметился защитник московской команды Юусо Хиетанен. «Авангард» сумел сравнять счёт только в концовке второго периода, точный бросок записал в актив форвард Денис Зернов. На 45-й минуте «ястребы» вышли вперёд благодаря голу новичка — защитника Вячеслава Войнова. Шайба Войнова стала заключительной в матче.

«Авангард» обыграл московское «Динамо» благодаря голу Войнова