«Колорадо» начнёт активные переговоры с Рантаненом в сентябре
Клуб Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» начнёт активные переговоры по новому контракту с нападающим Микко Рантаненом в сентябре, сообщает официальный сайт клуба со ссылкой на генерального менеджера Джо Сакика.
Напомним, клуб Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» недавно выменял права на ограниченно свободного агента Рантанена у «Нефтехимика», взамен отдав Раделя Фазлеева.
В прошедшем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 22-летний Рантанен набрал 87 (31+56) очков в 74 играх регулярного чемпионата при показателе полезности "+13" и 54 минутах штрафного времени. Финский форвард проводил на площадке около 21 минуты за игру. В 12 матчах плей-офф на его счету 14 (6+8) баллов.
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