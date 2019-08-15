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Емелин: судьи стараются показать, как будут судить в новом сезоне

Емелин: судьи стараются показать, как будут судить в новом сезоне
Хоккей / КХЛ 0

Защитник «Авангарда» Алексей Емелин поделился впечатлениями от игры с московским «Динамо» (2:1).

«Команда пока под нагрузкой, но скорости стали быстрее. Игра улучшается, чувствуется приближение сезона.

Большое количество удалений — совокупность новых правил и того, что команды ещё не находятся в оптимальной форме. И ноги пока „не той свежести“, и судьи стараются показать, как будут судить в новом сезоне. Зрителям изменение правил будет интересно, будет больше голов. Игра ускорится, и будет интереснее.

«Канадские» площадки мне очень нравятся. Не знаю, будет ли у «Авангарда» на них преимущество, другие клубы тоже к ним уже привыкли.

Селекция? Наша задача — играть. Славу Войнова встретили отлично, сильный защитник", — рассказал Емелин клубному телеканалу.

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