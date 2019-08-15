Айзерман: в лице Блэшилла у «Детройта» есть тренер для молодёжи

Генеральный менеджер «Детройт Ред Уингз» Стив Айзерман поделился мнением о составе команды, отметив большое количество молодых игроков.



«У нас хорошее основание в виде Дилана Ларкина, Энтони Манты, Андреаса Атанасиу, Тайлера Бертуцци и Филипа Гронека. Чтобы достичь высокого уровня и создать костяк, такая молодёжь очень нужна. Кенни Холланд также добыл множество выборов на драфте. У нас есть многообещающие „проспекты“ вроде Филипа Задины, Майкла Расмуссена, Джареда Макайзека и Джозефа Велено. Также в лице Джеффа Блэшилла у нас есть отличный тренер для молодёжи», — приводит слова специалиста официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



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