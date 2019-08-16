Тарасенко — о драке одноклубников: просто дно. Так дальше не могло продолжаться

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко в ходе пресс-конференции в Новосибирске рассказал, как команда отреагировала на драку Зака Сэнфорда и Роберта Бортуццо на тренировке.

«Расценивали ли мы это как банальный всплеск эмоций? Нет, мы расценивали это как дно. Уже невозможно было опуститься ниже. Мы проигрывали, и ребята уже начали драться на тренировках. В момент, когда назначили Берюбе у нас было собрание. На нём я задумался о том, что мы делаем, если у нас хорошая команда, а мы дерёмся на тренировках. Куда мы катимся? После этого собрания команда сплотилась больше, и мы начали выигрывать. Ну а дальше вы знаете», – передаёт слова Тарасенко корреспондент «Чемпионата» Иван Богун.

Сэнфорд и Бортуццо подрались в декабре 2018 года. На тот момент «Блюз» проиграли 10 матчей из последних 14, а в последней встрече команда потерпела крупное поражение от «Ванкувер Кэнакс» — 1:6.