Пашин и Мухамадуллин тренируются с основным составом «Салавата Юлаева»

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов рассказал, что обладатели Кубка Гретцки/Глинки Александр Пашин и Шакир Мухамадуллин тренируются с основным составом уфимской команды.
«17 и 18 августа «Салавату Юлаеву» предстоит сыграть два товарищеских матча с «Трактором». Действительно, наши юниоры – новоиспечённые обладатели Кубка Глинки – защитник Шакир Мухамадуллин и нападающий Александр Пашин тренируются с основным составом и находятся в расположении клуба. Решение об их участии в матчах и игровом времени примет тренерский штаб», — сказал Курносов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
Пашин оформил хет-трик в полуфинале Кубка Гретцки/Глинки с Финляндией (4:1), после чего отметился дублем в финальной игре. Таким образом, Пашин забил пять из семи голов сборной России в плей-офф. На турнире Александр забросил семь шайб и стал вторым снайпером турнира.
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