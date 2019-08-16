31 игрок «Трактора» отправится в Уфу на матчи с «Салаватом Юлаевым»

Сегодня, 16 августа, «Трактор» отправится в Уфу, чтобы провести два контрольных матчах в рамках предсезонной подготовки, информирует официальный сайт клуба. Челябинцы сыграют с местным «Салаватом Юлаевым».

Вратари: Василий Демченко. Иван Федотов, Сергей Мыльников;

Защитники: Сергей Терещенко, Ессе Виртанен, Дмитрий Калинин, Ник Бэйлен, Илья Карпухин, Виталий Меньшиков, Игорь Исаев, Пётр Ясинский, Артём Бородкин, Дмитрий Алексеев, Александр Шепелев;

Нападающие: Томаш Гика, Лукаш Седлак, Кристиан Томас, Алексей Кручинин, Фёдор Малыхин, Эндрю Кэлоф, Антон Глинкин, Руслан Карлин, Сергей Коньков, Марсель Шолохов, Андрей Попов, Александр Подкорытов, Ярослав Косов, Егор Бабенко, Андрей Ерофеев, Никита Тертышный, Егор Фатеев.