34-летний защитник Мишарин продолжит карьеру в «Торпедо»

Как стало известно «Чемпионату», российский защитник Георгий Мишарин в ближайшее время пополнит состав нижегородского «Торпедо».

Последние два сезона 34-летний игрок обороны защищал цвета екатеринбургского «Автомобилиста». В прошлом сезоне Мишарин провёл 32 матча в регулярном чемпионате, в которых набрал 2 (0+2) очка. В плей-офф опытный защитник участия не принимал. 1 мая Мишарин стал одним из 11 игроков, которые покинули екатеринбургский клуб.

За карьеру в лиге Георгий также защищал цвета ЦСКА, магнитогорского «Металлурга» и «Сибири». В общей сложности Мишарин принял участие в 570 матчах, отметившись 22 заброшенными шайбами и 81 результативной передачей при показателе полезности "+45" и 373 штрафных минутах.