Терявяйнен: «Каролина» не имела права терять такого игрока, как Ахо

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Теуво Терявяйнен поделился мнением о сохранении в команде форварда Себастьяна Ахо. «Монреаль Канадиенс» сделал оффер-шит финскому хоккеисту, находившемуся в статусе ограниченно свободного агента, однако «ураганы» повторили предложение и сохранили игрока в команде.
«Был уверен, что мы повторим предложение «Монреаля» и Себастьян останется у нас. «Каролина» не имела права терять такого игрока. Для него всё удачно сложилось. Теперь у Ахо на руках контракт, ему не надо ничего ждать. Многие ребята до сих пор остаются без контракта, а Себастьяну не нужно ни о чём беспокоиться. Это хорошо», — приводит слова Терявяйнена официальный сайт НХЛ.
В сезоне-2018/19 Ахо принял участие в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ, записав на свой счёт 30 заброшенных шайб и 53 результативные передачи при показателе полезности «+25». В плей-офф на счету финского хоккеиста 12 (5+7) очков в 15 играх.
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