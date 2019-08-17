Давыдов: московскому «Динамо» нужно гнаться за воспитанниками, а не легионерами
Трёхкратный олимпийcкий чемпион Виталий Давыдов поделился мнением о перспективах московского «Динамо» в грядущем сезоне, отметив, что клубу нужно обратить внимание на молодёжь.
«У „Динамо“ хороший состав, но резервы всегда есть. Я всегда с особым вниманием слежу за молодёжью. Считаю, нужно гнаться не за легионерами, а за нашими воспитанниками из молодежной лиги. Это в традициях „Динамо“ — делать ставку на своих и на молодых.
Того оптимизма, который был пять лет назад, когда нам принадлежал Кубок Гагарина, уже нет. Опасаюсь, что „Динамо“ ждет сложный сезон, тем не менее бело-голубые обязаны возвращать прежние позиции. Будем поддерживать родную команду», — цитирует Виталия Давыдова Russia-Hockey.ru.
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