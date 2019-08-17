Овечкин записал ролик, пообещав отобрать Кубок Стэнли у Барбашёва

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин записал ролик с поздравлением нападающего «Сент-Луис Блюз» Ивана Барбашёва с победой в Кубке Стэнли. Ролик показали во время приезда Барбашёва с Кубком Стэнли на стадион «Динамо». В конце поздравления Овечкин пообещал отобрать трофей у Барбашёва.

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23-летний Барбашёв является воспитанником московского «Динамо». В сезоне-2011/12 выступал в молодёжной команде бело-голубых — ХК МВД. После сезона в МХЛ Иван отправился с Северную Америку. В победном плей-офф на счету Барбашёва 6 (3+3) очков в 25 матчах. «Блюзмены» впервые в истории выиграли Кубок Стэнли.



В финале Кубка Стэнли «Сент-Луис» обыграл «Бостон Брюинз» со счётом 4-3. Этот успех стал первым для «блюзменов», вступивших в НХЛ в 1967 году. В последний раз они пробивались в финал чемпионата Национальной хоккейной лиги в сезоне-1969/70.