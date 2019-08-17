«Ванкувер» подписал новый контракт с генменджером Беннингом

Клуб Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс» продлил контракт с генеральным менеджером клуба Джимом Беннингом, информирует в своём «твиттере» североамериканский инсайдер Эллиотт Фридман. Срок нового соглашения со специалистом остаётся неизвестным. Прежний контракт Беннинга был рассчитан до конца сезона-2019/20.



56-летний специалист работает в канадском клубе с мая 2014 года. В первом сезоне под руководством генменеджера «Ванкувер» принял участие в розыгрыше Кубка Стэнли, после чего на протяжении четырёх сезонов подряд не может занять место в лидирующей восьмёрке Западной конференции.



«Ванкувер» играет в НХЛ с 1970 года, но пока не выигрывал Кубок Стэнли.



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