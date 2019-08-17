«Торпедо» подтвердило заключение контракта с Мишариным

Опытный защитник Георгий Мишарин подписал однолетний контракт с хоккейным клубом «Торпедо», сообщается на официальном сайте нижегородского клуба. Ранее об этом сообщал «Чемпионат». Контракт рассчитан на один сезон.
Последние два сезона 34-летний игрок обороны защищал цвета екатеринбургского «Автомобилиста». В прошлом сезоне Мишарин провёл 32 матча в регулярном чемпионате, в которых набрал 2 (0+2) очка. В плей-офф опытный защитник участия не принимал. 1 мая Мишарин стал одним из 11 игроков, кто покинул екатеринбургский клуб.
За карьеру в лиге Георгий также защищал цвета ЦСКА, магнитогорского «Металлурга» и «Сибири». В общей сложности Мишарин принял участие в 570 матчах, отметившись 22 заброшенными шайбами и 81 результативной передачей при показателе полезности "+45" и 373 штрафных минутах.
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