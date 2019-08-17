Какко: любой бы сыгрался с таким хоккеистом, как Панарин

Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Каапо Какко высказался об одноклубнике нападающем Артемии Панарине.

«Мы хорошо усилились и получили отличных игроков. Я смотрел игры Панарина и хайлайты. Отличный хоккеист, здорово, когда в команде есть такой игрок. Думаю, мы хорошо сыгрались бы. Считаю, что любой сыгрался бы с таким отличным хоккеистом. Хотя я не думал о линиях.

Мне надо двигаться дальше. «Рейнджерс» задрафтовали меня, потому что им понравилась моя игра. Я постараюсь по максимуму использовать свои сильные качества. Надеюсь, что это откроет мне путь в НХЛ», — цитирует Какко официальный сайт НХЛ.

Какко на церемонии драфта был выбран клубом из Нью-Йорка под общим вторым номером. 26 мая 2019 года сборная Финляндии выиграла чемпионат мира. В январе этого года сборная Финляндии выиграла также и молодёжный чемпионат мира. В составе обеих сборных выступал 18-летний Какко. Каапо стал автором решающей шайбы в финале МЧМ, а на взрослом чемпионате мира забросил шесть шайб и отдал одну голевую передачу в 10 матчах. В 2018 году форвард выиграл и юниорское мировое первенство.