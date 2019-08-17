Какко: любой бы сыгрался с таким хоккеистом, как Панарин

Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Каапо Какко высказался об одноклубнике нападающем Артемии Панарине.
«Мы хорошо усилились и получили отличных игроков. Я смотрел игры Панарина и хайлайты. Отличный хоккеист, здорово, когда в команде есть такой игрок. Думаю, мы хорошо сыгрались бы. Считаю, что любой сыгрался бы с таким отличным хоккеистом. Хотя я не думал о линиях.
Мне надо двигаться дальше. «Рейнджерс» задрафтовали меня, потому что им понравилась моя игра. Я постараюсь по максимуму использовать свои сильные качества. Надеюсь, что это откроет мне путь в НХЛ», — цитирует Какко официальный сайт НХЛ.
Какко на церемонии драфта был выбран клубом из Нью-Йорка под общим вторым номером. 26 мая 2019 года сборная Финляндии выиграла чемпионат мира. В январе этого года сборная Финляндии выиграла также и молодёжный чемпионат мира. В составе обеих сборных выступал 18-летний Какко. Каапо стал автором решающей шайбы в финале МЧМ, а на взрослом чемпионате мира забросил шесть шайб и отдал одну голевую передачу в 10 матчах. В 2018 году форвард выиграл и юниорское мировое первенство.
- 17 августа 2019
-
22:11
-
21:47
-
21:12
-
21:10
-
20:59
-
20:35
-
20:10
-
19:40
-
19:30
-
19:13
-
18:49
-
18:43
-
18:36
-
18:25
-
18:16
-
18:08
-
17:53
-
17:37
-
17:23
-
16:58
-
16:31
-
16:07
-
15:43
-
15:17
-
14:58
-
14:38
-
14:29
-
14:21
-
13:49
-
13:24
-
13:20
-
13:07
-
12:50
-
12:38
-
12:29