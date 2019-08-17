Кравченко: если бы было 10 игр подряд, то не смогли бы конкурировать с «Динамо»

Главный тренер «Динамо-Молодечно» Дмитрий Кравченко поделился эмоциями после победы в полуфинале Кубка Салея с минским «Динамо» (4:2).

«Поздравляю болельщиков „Динамо-Молодечно“ с победой! Очень рады, что есть поддержка на трибунах — это передаётся команде. Мы сегодня смотрели матч „Юность“ — „Неман“ и сделали заключение, что команда из Гродно проспала первый период. Мы говорили об этом спортсменам, просили, чтобы первые десять минут мы не проспали. Это сыграло положительно.

Мы не все тактические моменты показали, мы владели меньше территориальным преимуществом и создали меньше опасных моментов. Из минимума выжимали максимум. Если бы было 10 игр подряд, то мы не смогли бы конкурировать с более мастеровитым соперником, но я снимаю шляпу перед командой. Проявили характер, где нужно — выстояли, это идет в актив нашему коллективу. Рады победе! Хотим, чтобы наш клуб развивался. Вся наша структура», — цитирует Кравченко «Страница хоккея Беларуси».