Огурцов: хотим вывести «Динамо» минимум в финал конференции Кубка Гагарина

Защитник московского «Динамо» Дмитрий Огурцов рассказал об адаптации в стане бело-голубых, а также работе с главным тренером Владимиром Крикуновым.

«Многих игроков команды знаю не первый год, поэтому адаптация на самом деле много времени не заняла. А ощущения от пребывания в клубе самые хорошие. Команду «Динамо» не надо представлять — это бренд. Буду стараться принести ему как можно больше пользы.

Крикунов? Он меня как раз позвал в Нижнекамск. И сейчас позвал в «Динамо». Для меня это только честь. Горжусь, что такой мастер второй раз захотел видеть меня в команде. Поэтому буду стараться не оплошать.

На что «Динамо» может претендовать в предстоящем сезоне? У нас самые максимальные задачи — побеждать в каждом матче. А там посмотрим. Хотим вывести «Динамо» минимум в финал конференции», — приводят слова Огурцова «Известия».