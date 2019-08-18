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«Спартак» обыграл московское «Динамо» в товарищеском матче

«Спартак» обыграл московское «Динамо» в товарищеском матче
Хоккей / КХЛ 0

«Спартак» провёл товарищеский матч с московским «Динамо», который состоялся без зрителей по решению красно-белых. Игра закончилась со счётом 2:0 в пользу подопечных Олега Знарка.

«Спартак» дважды огорчил бело-голубых в ходе первого периода с интервалом в 36 секунд. Сначала точным броском отметился Мартиньш Карсумс, а затем заброшенную шайбу на свой счёт записал Андрей Кутейкин, и счёт 2:0 сохранился вплоть до финальной сирены.

В минувшем сезоне «Спартак» вышел в плей-офф, где проиграл в первом раунде хоккеистам СКА со счётом 2-4, хотя выиграл два первых матча в Санкт-Петербурге. «Динамо» под руководством Владимира Крикунова обыграло в первом раунде плей-офф «Йокерит» со счётом 4-2, после чего проиграло в пяти матчах будущему чемпиону — ЦСКА.

Товарищеские матчи (клубы)
18 августа 2019, воскресенье. 13:00 МСК
Спартак
Москва
2 : 0
2:0, 0:0, 0:0
Динамо М
Москва
1:0 – Карсумс (Даугавиньш, Рылов) – 06:05 (5x5), 2:0 – Кутейкин (Талалуев) – 06:41 (5x5)
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