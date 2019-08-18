Знарок: матч с «Динамо» был важен, чтобы посмотреть на игру в неравных составах

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок поделился мнением о товарищеской игре с московским «Динамо» (2:0).



«Игра с «Динамо» в первую очередь важна для того, чтобы посмотреть сочетания в звеньях, а также на игру в неравных составах. Отмечу, что у нас четыре равных звена и каждое может забить. Сейчас игроки неплохо выглядят физически, благодаря предсезонной подготовке», — приводит слова Знарка официальный сайт КХЛ.

«Спартак» дважды огорчил бело-голубых в ходе первого периода с интервалом в 36 секунд. Сначала точным броском отметился Мартиньш Карсумс, а затем заброшенную шайбу на свой счёт записал Андрей Кутейкин, и счёт 2:0 сохранился вплоть до финальной сирены.

В минувшем сезоне «Спартак» вышел в плей-офф, где проиграл в первом раунде хоккеистам СКА со счётом 2-4.