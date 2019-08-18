Педан — о матче с «Динамо: «Спартак» мог забить ещё, стоит похвалить вратарей

Защитник «Спартака» Руслан Педан прокомментировал товарищеский матч с московским «Динамо» (2:0).
«Мы упорно работаем и выполняем то, что тренеры говорят. Надеюсь, что и дальше победная серия продолжится. В конце матча пошёл заступаться за Фёдорова — нормальная ситуация, не сделал ничего сверхъестественного. Думаю, у нас каждый поступил бы так же. Просто в этот раз пришлось это делать мне.
Моменты были, могли забивать. Стоит похвалить вратарей, особенно, хорошие моменты у нас были в меньшинстве. Никита Беспалов провёл великолепную игру. Мы благодарны ему за это», — цитирует защитника официальный сайт красно-белых.
«Спартак» дважды огорчил бело-голубых в ходе первого периода с интервалом в 36 секунд. Сначала точным броском отметился Мартиньш Карсумс, а затем заброшенную шайбу на свой счёт записал Андрей Кутейкин, и счёт 2:0 сохранился вплоть до финальной сирены.
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