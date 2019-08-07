Даугавиньш: «Спартак» — один из претендентов на кубок, у нас сильный состав

Нападающий «Спартака» Каспарс Даугавиньш поделился ожиданиями от работы под руководством Олега Знарка.

«Приятно, что у нас теперь тренер, который знает, как выигрывать Кубок Гагарина. Думаю, и у нас появится шанс побороться за трофей. У нас очень сильный состав. Добавьте к этому высокий командный дух в коллективе и опытный тренерский штаб, умеющий добиваться побед на самом высоком уровне. Думаю, «Спартак» — один из претендентов на Кубок Гагарина.



Конкретно с Олегом Знарком я сборов не проходил. Когда играл за московское «Динамо» нашим тренером был Харийс Витолиньш. Но это просто копипаст методик Олега Валерьевича: всё абсолютно так же.

Сейчас уже третий цикл сборов, поэтому тело привыкло к таким нагрузкам. А поначалу больше всего болели надкостницы и икры. Но это не только у меня, а у всех хоккеистов «Спартака»», — цитирует Даугавиньша официальный сайт КХЛ.