Даугавиньш: «Спартак» — один из претендентов на кубок, у нас сильный состав

Нападающий «Спартака» Каспарс Даугавиньш поделился ожиданиями от работы под руководством Олега Знарка.
«Приятно, что у нас теперь тренер, который знает, как выигрывать Кубок Гагарина. Думаю, и у нас появится шанс побороться за трофей. У нас очень сильный состав. Добавьте к этому высокий командный дух в коллективе и опытный тренерский штаб, умеющий добиваться побед на самом высоком уровне. Думаю, «Спартак» — один из претендентов на Кубок Гагарина.
Конкретно с Олегом Знарком я сборов не проходил. Когда играл за московское «Динамо» нашим тренером был Харийс Витолиньш. Но это просто копипаст методик Олега Валерьевича: всё абсолютно так же.
Сейчас уже третий цикл сборов, поэтому тело привыкло к таким нагрузкам. А поначалу больше всего болели надкостницы и икры. Но это не только у меня, а у всех хоккеистов «Спартака»», — цитирует Даугавиньша официальный сайт КХЛ.
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