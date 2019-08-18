Столяров: в матче с «Динамо» не хватило хладнокровия, сейчас важно нащупать игру

Нападающий «Спартака» Геннадий Столяров подвёл итог контрольного матча с московским «Динамо» (0:2).



«Моменты, чтобы забить были, но подвела реализация, немного не повезло. Хладнокровия не хватило, хотя сейчас важнее нащупать свою игру, выполнять задания, которые требует тренерский штаб. Сегодня местами очень даже неплохо получалось.



Тренеры после матча поблагодарили за хорошую работу, поздравили с победой и пожелали хорошо провести выходной. Коллектив у «Спартака» серьёзный. Мы понимаем, какая у нас цель, мы объединены.



Беспалов — красавец. В паре моментов вытащил, но я могу также сказать, что у нас были хорошие моменты. У них тоже хорошо сыграл вратарь.



Андрей Миронов в концовке мог бы не бить Фёдорова. Там 30 секунд оставалось до конца, это товарищеская игра. Мне кажется, любой, кто был на льду, побежал бы заступаться за партнёра, что и сделал Педан», — цитирует Столярова пресс-служба московского клуба.

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