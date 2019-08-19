«Ак Барс» не взял Эмиля Гарипова на Кубок ЛЖД

«Ак Барс» отправился в Ригу на Кубок Латвийской железной дороги, информирует официальный сайт команды. Участие в турнире помимо «Ак Барса» примут «Автомобилист» из Екатеринбурга, ярославский «Локомотив», минское и рижское «Динамо».



В составе команды на выезд поехали 30 хоккеистов:



вратари: Тимур Билялов, Артур Мисбахов, Адам Рейдеборн;



защитники: Роман Абросимов, Микаэль Викстранд, Никита Лямкин, Александр Ляхов, Дамир Мусин, Игорь Ожиганов, Андрей Педан, Камиль Фазылзянов, Кристиан Хенкель, Дмитрий Юдин, Альберт Яруллин;



нападающие: Джастин Азеведо, Михаил Глухов, Станислав Галиев, Артём Галимов, Иван Емец, Данис Зарипов, Патрис Кормье, Артём Лукоянов, Максим Лазарев, Артём Михеев, Вячеслав Основин, Кирилл Петров, Илья Сафонов, Владимир Ткачёв, Михаил Фисенко, Мэттью Фрэттин.



Голкипер Эмиль Гарипов продолжает подготовку к сезону в Казани по индивидуальной программе.