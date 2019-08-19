Минское «Динамо» сменит логотип, форму и клубные цвета
Минское «Динамо» начнёт очередной сезон в Континентальной хоккейной лиге с новым логотипом и формой, команду ожидает самый масштабный ребрендинг в её истории, сообщает Tut.by.
Также сообщается, что «Динамо» несколько изменит клубные цвета. Зубр при этом останется символом команды.
Разработкой нового логотипа и формы будет заниматься российская фирма, которая стала автором ребрендинга клубов чемпионата Беларуси, а также занималась новым дизайном для клубов КХЛ «Амур» и «Адмирал».
Нынешний логотип минского «Динамо» с незначительными изменениями существует с 2010 года, когда вокруг головы зубра появилась надпись «Хоккейный клуб «Динамо-Минск».
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