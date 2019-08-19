Лукин: попасть в основной состав «Салавата» реально, надо проявлять себя

Нападающий «Салавата Юлаева» Владислав Лукин поделился мнением об участии молодых хоккеистов команды в матчах предсезонки.
«Для молодых игроков матчи предсезонки — это большой шанс показать, на что ты способен, чтобы в дальнейшем тренерский штаб больше доверял. Я считаю, это очень полезный опыт. У команды есть проблема с реализацией. Сейчас поработаем на предсезонке, время до регулярного чемпионата есть. Все голы будут там, а это главное.
Попасть в основной состав реально. Надо проявлять себя. Доказывать это здесь, либо во второй команде в ВХЛ. Нужно просто работать. Всё зависит от нас самих. Тренерский штаб всегда на связи со второй командой. Если хорошо играешь, то тебя вызовут, как меня и Гиматова в прошлом плей-офф. Получилось так, что смогли принести пользу команде.
Молодых особо не надо настраивать. У нас есть желание, все хотят играть в первой команде, в КХЛ и показывать на что способны. Нужно только дать напутствие по тактике, чтобы играли в свой хоккей, а не сваливались на индивидуальные действия, что бывает, когда захлестывают эмоции», — приводит слова Лукина «Горобзор».
- 19 августа 2019
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