Барбашёв: давно хочется поиграть за сборную России

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашёв отметил, что хотел бы сыграть за сборную России.
«У меня всегда было желание играть за сборную. Это такая гордость выступать за свою страну. Но в прошлом году у меня была травма, поэтому не смог сыграть за национальную команду. В этом году мы дошли до финала Кубка Стэнли, поэтому вопрос сам собой отпадал. Не знаю, что сказать по следующему году. Конечно, надеюсь снова дойти с «Сент-Луисом» до финала. Но, с другой стороны, давно хочется поиграть и за сборную.
Честно говоря, даже не знаю, что там по Олимпиаде-2022. Нам пока ничего не говорили, какие там возможности у игроков КХЛ. Реально сложно оценить шансы. Я хочу выиграть Олимпийские игры, как и все другие соревнования, в которых участвую, но не знаю, получится ли это сделать в ближайшие годы», — цитируют Барбашёва «Известия».
- 19 августа 2019
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