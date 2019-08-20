«Нью-Йорк Айлендерс» заключил новые контракты с двумя игроками
Клуб Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» подписал новые контракты с двумя хоккеистами, информирует официальный сайт «островитян». Нападающий Джош Хо-Санг подписал однолетний договор, а форвард Майкл Дэл Колл заключил двухлетний контракт.
23-летний Хо-Санг в минувшем сезоне выступал в Американской хоккейной лиге в составе «Бриджпорт Саунд Тайгерс». Он провёл 56 матчей и набрал 43 (8+35) очков. В пяти матчах плей-офф хоккеист забросил одну шайбу и сделал одну результативную передачу.
23-летний Дэл Колл в прошедшем сезоне принял участие в 28 матчах регулярного чемпионата НХЛ в составе «Айлендерс» и набрал 7 (3+4) очков при показателе полезности «+3». В плей-офф на счету игрока одна игра с показателем полезности «-2».
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