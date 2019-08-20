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Тренер «Ак Барса»: в Риге определимся с составом, которым пойдём в сезон

Тренер «Ак Барса»: в Риге определимся с составом, которым пойдём в сезон
Хоккей / КХЛ 0

Тренер «Ак Барса» Павел Зубов перед стартом Кубка латвийской железной дороги в Риге рассказал о целях команды на предсезонный турнир, а также описал возможные изменения в составе.

«Кубок ЛЖД – это самый близкий к сезону турнир, на нём мы должны посмотреть все пары и тройки, большинство и меньшинство, определиться с составом, который пойдёт в сезон. В принципе связки выбраны, остались точечные перемены – смотрим разных нападающих.

Конкретно по парам защитников могут быть перемены, так как вернулся Дамир Мусин после травмы, сейчас посмотрим на него. Будет входить через игры, потому что с системной немножко не знаком – матчи помогут вернуться как можно быстрее», — цитирует Зубова официальный сайт казанского клуба.

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