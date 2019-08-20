Оши — о «Вашингтоне» в новом сезоне: всё будет по-другому

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши рассказал о восстановлении после травмы, из-за которой ему пришлось досрочно завершить прошлый сезон, и поделился ожиданиями от следующего чемпионата.

«Где-то в июне я был уже допущен до тренировок, а в июле был уже полностью здоров. Так что если бы „Вашингтон“ добрался до финала Кубка Стэнли, то я бы мог помочь команде. Теперь же я уже в полном порядке. Не могу дождаться начала следующего сезона.

Всё будет по-другому. В команде остался старый костяк, поэтому я не ожидаю, что раздевалка команды претерпит большие изменения. Но когда вы теряете таких игроков, как Орпик или Нисканен, то многое меняется. Они были с нами на протяжении долгого времени. Хорошие друзья и замечательные люди. Теперь же я очень рад познакомиться с новичками команды. Посмотрим, чем они смогут нам помочь», — цитирует Оши официальный сайт НХЛ.