«Ак Барс» объявил состав на матч с минским «Динамо» на Кубке ЛЖД
Сегодня, 20 августа, «Ак Барс» сыграет первый матч на Кубке Латвийской железной дороги с минским «Динамо», начало встречи – в 15:30 мск.
«Ак Барс»:
Билялов (Мисбахов);
Яруллин – Юдин, Галиев – Ткачёв – Зарипов;
Хенкель – Педан, Глухов – Михеев – Лукоянов;
Абросимов – Лямкин, Лазарев – Галимов – Петров;
Мусин – Фазылзянов, Фисенко – Сафонов – Галимов, Емец.
Минчане готовились к сезону на сборе в Пинске, съездили на Кубок губернатора Нижегородской области, где обыграли «Хумо» (6:3) и потерпели три поражения в матчах с московским «Динамо» (1:4), «Торпедо» (2:6) и тем же «Хумо» (1:5). Перед Кубком ЛЖД динамовцы сыграли на Кубке Салея – два поражения в матчах с «Динамо-Молодечно» (2:4) и «Неманом» (2:3 ОТ).
Азеведу — о пропущенных голах в концовках матчей: зато игры весёлые получаются
- 20 августа 2019
-
15:48
-
15:23
-
15:01
-
14:36
-
14:25
-
14:21
-
14:00
-
13:25
-
13:19
-
13:13
-
12:51
-
12:25
-
12:00
-
11:43
-
11:24
-
11:00
-
10:50
-
10:25
-
10:14
-
09:45
-
09:16
-
09:02
-
00:20
-
00:08
- 19 августа 2019
-
23:31
-
23:01
-
22:40
-
22:35
-
21:57
-
21:29
-
20:33
-
20:04
-
19:50
-
19:38
-
19:03
Партнерский контент