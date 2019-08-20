«Ак Барс» объявил состав на матч с минским «Динамо» на Кубке ЛЖД

Сегодня, 20 августа, «Ак Барс» сыграет первый матч на Кубке Латвийской железной дороги с минским «Динамо», начало встречи – в 15:30 мск.

«Ак Барс»:

Билялов (Мисбахов);

Яруллин – Юдин, Галиев – Ткачёв – Зарипов;

Хенкель – Педан, Глухов – Михеев – Лукоянов;

Абросимов – Лямкин, Лазарев – Галимов – Петров;

Мусин – Фазылзянов, Фисенко – Сафонов – Галимов, Емец.

Минчане готовились к сезону на сборе в Пинске, съездили на Кубок губернатора Нижегородской области, где обыграли «Хумо» (6:3) и потерпели три поражения в матчах с московским «Динамо» (1:4), «Торпедо» (2:6) и тем же «Хумо» (1:5). Перед Кубком ЛЖД динамовцы сыграли на Кубке Салея – два поражения в матчах с «Динамо-Молодечно» (2:4) и «Неманом» (2:3 ОТ).