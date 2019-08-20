Буцаев: «Нефтехимик» не может себе позволить дорогостоящих хоккеистов

Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев поделился мнением о селекционных планах команды.



«По поводу комплектации состава – это процесс непрекращаемый. Потому что в спорте, как бы банально это ни звучало, конкуренция всегда стоит во главе угла, поэтому здесь каждый игрок должен своё место заработать, а не получить его.



Мы приглашали несколько игроков на просмотровой контракт, кто-то из них оправдал наши ожидания, кто-то нет. Наверное, ещё мы должны принимать те реалии, что мы не тот клуб, который может себе позволить очень дорогостоящих хоккеистов.



Вероятность вернуть Нестрашила? Вероятность невелика. Мы в принципе нацелены на других хоккеистов.



Давать оценку легионерам прямо сейчас я бы не стал. Они все стараются, работают. Есть у них определённое мастерство, на что мы и рассчитываем. Надеемся, что они добавят креативности в плане завершения атак. Нужно всё-таки сейчас немного подождать», — цитирует Буцаева официальный сайт клуба.