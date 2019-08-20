Квартальнов: у игроков «Ак Барса» была безответственность в принятии решений

Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов поделился впечатлениями от победы над минским «Динамо» (3:0).
«Приятно выиграть и не пропустить, но нам помог вратарь Билялов, были ошибки, нам надо над ними поработать. Есть вопросы.
Очень много удалений? Немного поговорили. Безответственность немного в плане принятия решений.
Положа руку на сердце, соперник был нас посвежее. Были более заряженными, чем мы. Там молодая команда, хотя и у нас хватало молодых», — приводит слова специалиста официальный сайт «Ак Барса».
Счёт во встрече открыл защитник казанской команды Никита Лямкин, отличившийся на 19-й минуте. Во втором периоде подопечные Дмитрия Квартальнова упрочили преимущество благодаря заброшенным шайбам нападающего Артёма Михеева и защитника Камиля Фазылзянова. Больше во встрече голов забито не было. Сухой матч оформил голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов.
- 20 августа 2019
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