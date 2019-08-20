«Сочи» проиграл «Карловым Варам» в овертайме, у вратаря Богданова голевой пас

Хоккейный клуб «Сочи» в контрольной встрече потерпел поражение от чешской команды «Карловы Вары», встреча завершилась со счётом 1:2 в овертайме. Черноморский коллектив потерпел первое поражение в межсезонье, ранее выиграв пять матчей.



Счёт был открыт на девятой минуте — удачный бросок записал на свой счёт защитник «Карловых Вар» Матей Стрижитески. На старте второго периода канадский нападающий «леопардов» Шон Коллинз восстановил равновесие в счёте, голевой пас сделал голкипер Никита Богданов. В оставшееся основное время шайб заброшено не было, встреча перешла в овертайм. В дополнительное время «Сочи» упустил победу, пропустив на 64-й минуте.



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