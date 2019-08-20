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«Сочи» проиграл «Карловым Варам» в овертайме, у вратаря Богданова голевой пас

«Сочи» проиграл «Карловым Варам» в овертайме, у вратаря Богданова голевой пас
Хоккей / КХЛ 0

Хоккейный клуб «Сочи» в контрольной встрече потерпел поражение от чешской команды «Карловы Вары», встреча завершилась со счётом 1:2 в овертайме. Черноморский коллектив потерпел первое поражение в межсезонье, ранее выиграв пять матчей.

Счёт был открыт на девятой минуте — удачный бросок записал на свой счёт защитник «Карловых Вар» Матей Стрижитески. На старте второго периода канадский нападающий «леопардов» Шон Коллинз восстановил равновесие в счёте, голевой пас сделал голкипер Никита Богданов. В оставшееся основное время шайб заброшено не было, встреча перешла в овертайм. В дополнительное время «Сочи» упустил победу, пропустив на 64-й минуте.

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Товарищеские матчи (клубы)
20 августа 2019, вторник. 18:00 МСК
Энергия Карловы Вары
Карловы-Вары
2 : 1
1:0, 0:1, 0:0, 1:0
ХК Сочи
Сочи
1:0 – Стржитески (Григер, Флек) – 08:23 (5x4), 1:1 – Коллинз (Богданов) – 21:15, 2:1 – Скугравы (Вондрачек) – 63:19 (5x5)
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