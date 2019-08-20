«Локомотив» привёз на Кубок ЛЖД 29 хоккеистов

Ярославский хоккейный клуб «Локомотив» прилетел в Ригу для участия в предсезонном Кубке Латвийской железной дороги, информирует официальный сайт «железнодорожников».



«Железнодорожники» прибыли в следующем составе:



вратари Егор Горшков, Илья Коновалов, Александр Лазушин;



защитники Николай Аверин, Максим Афанасьев, Александр Калинин, Стаффан Кронвалль, Якуб Накладал, Максим Осипов, Рушан Рафиков, Роман Савченко, Михаил Сидоров, Никита Черепанов;



нападающие Егор Аверин, Денис Алексеев, Даниил Апальков, Стефан Да Коста, Георгий Иванов, Артём Ильенко, Артур Каюмов, Николай Коваленко, Павел Красковский, Павел Кудрявцев, Антон Ландер, Александр Полунин, Тай Ратти, Иван Романов, Степан Санников, Александр Свитов.