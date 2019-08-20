Владелец «Ванкувера»: коротких путей в элиту нет, но мы сделали многое
Председатель совета директоров и хозяин клуба Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс» Франческо Аквилани прокомментировал продление контракта с генеральным менеджером Джимом Беннингом. Функционер поставил подпись под соглашением сроком на три сезона.
«Здорово, что Джим согласился продолжить работу на посту генерального менеджера. Его опыт, умение выстраивать отношения и хоккейные знания бесценны. Мы намерены создать побеждающую команду, которая долгое время будет находиться в элите НХЛ. Коротких путей тут нет, но мы уже многое сделали на этом пути, и уверен, что у Джима все получится», — приводит слова Аквилани официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
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