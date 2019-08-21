Мартемьянов: увидели, кто из игроков «Автомобилиста» готов проявить характер

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов подвёл итоги матча с рижским «Динамо» (0:3).



«Половину игры выглядели неплохо, выполняли игровое задание. Потом соперник забил трудовой гол, затем второй, и тогда мы „поплыли“. Но состав у нас был неполный, так что этого следовало ожидать. В движении „Динамо“ тоже прибавило во второй половине матча. При этом полезли и наши прорехи, но по самоотдаче к парням претензий нет.



Увидели сегодня, кто готов не только работать, но и играть, характер проявить. Это очень важно для нас. Есть пища для размышлений. У нас есть определенный график ротации игроков. Все сыграют на этом турнире, потом еще контрольный матч с Уфой. Поэтому сегодня не играли легионеры. Зато сегодня увидели, на кого мы сможем надеяться в сезоне», — рассказал тренер на пресс-конференции.



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