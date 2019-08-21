Гендиректор «Уфы» подарил билеты игрокам «Салавата» на матч с «Зенитом»

Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов подарил билеты игрокам «Салавата Юлаева» на матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». В ответ капитан “юлаевцев” Григорий Панин пообещал не остаться в долгу придти на игру и поддержать “горожан”.

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«Зенит», набрав 14 очков, лидирует в турнирной таблице российского национального чемпионата. Клуб из Санкт-Петербурга одержал четыре победы при двух ничьих. В 7-м туре петербургский клуб сыграет с «Уфой». Матч состоится в Уфе на стадионе «Нефтяник». Начало встречи в 16:30 мск.



В прошлом сезоне «Зенит» стал чемпионом России и завоевал прямую путёвку в групповой турнир Лиги чемпионов. Для петербургского клуба чемпионский титул стал пятым в истории.