«Зенит» — единственный клуб РПЛ, у которого нет поражений в нынешнем сезоне

«Зенит» остался единственным клубом Российской Премьер-Лиги, который не проиграл ни одного матча в нынешнем сезоне.
До 6-го тура в РПЛ не проигрывал только «Ростов», но сегодня ростовчане уступили «Уфе» со счётом 0:2. Также по одному поражению на данный момент в пассиве «Краснодара», ЦСКА, «Локомотива» и «Спартака».
«Зенит», набрав 14 очков, лидирует в турнирной таблице российского национального чемпионата. Клуб из Санкт-Петербурга одержал четыре победы при двух ничьих. В 7-м туре петербургский клуб сыграет с «Уфой». Матч состоится в Уфе на стадионе «Нефтяник». Начало встречи в 16:30 мск.
В прошлом сезоне «Зенит» стал чемпионом России и завоевал прямую путёвку в групповой турнир Лиги чемпионов. Для петербургского клуба чемпионский титул стал пятым в истории.
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