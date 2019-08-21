Председатель совета директоров рижского «Динамо» Юрис Савицкис прокомментировал массовый переход клубов КХЛ на уменьшенный размер площадки.

«КХЛ не приняла окончательного решения об обязательном переходе на маленькую площадку, выбор пока остаётся за клубами. Поэтому мы не спешим, считаем, что на больших площадках игра более комбинационная и интеллектуальная, там нет постоянных стычек. Я считаю, что Фазель неправ, мастера себя лучше проявляют на больших площадках. Ну и каждая перестройка требует финансовых затрат.



Ничего страшного, что в этом сезоне в лиге будет три вида площадок. Пусть тренеры и хоккеисты демонстрируют свою тактико-техническую подготовку. Игра от этого не пострадает», — сказал Савицкис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.