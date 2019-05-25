Глава ИИХФ: мы обязаны перейти на канадские площадки ради художников из НХЛ

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель поделился мнением о нынешней структуре чемпионата мира и решении перейти на канадские площадки со следующего ЧМ.



«Формат 16 команд. Лично я бы сказал, что лучшим форматом было бы 12 команд. Великобритания и Италия знали, что им надо выиграть один матч. Италия готовилась к Австрии, Великобритания — к Франции. Впервые с 2008 года две команды, которые поднялись, остались в элите. В следующем году в элите будут Казахстан и Беларусь, думаю, будет иначе. Это будут конкурентоспособные команды. Италии и Великобритании будет непросто остаться.



Переход на маленькие площадки? Какая лига лучшая в мире? НХЛ. Где играют лучшие в мире игроки? В НХЛ. На какой площадке они играют? 26 метров на 61. Когда вижу Овечкина и других ребят, я называю их художниками. Почему бы не дать им то, к чему они привыкли, чтобы они могли показать, что они художники? Почему мы должны защищать менее мастеровитых игроков и играть на большой площадке и лишать преимущества художников? Мы играем для болельщиков. Я много смотрел НХЛ в этом году, это невероятно. Да, некоторые из 82 матчей регулярки не слишком интересны, но плей-офф – невероятно! Скорость, техника, мозги! Игроки так быстро думают! Сейчас играют на высочайшем уровне, это видно и на этом чемпионате мира, и в НХЛ. А МЧМ в Северной Америке гораздо лучше, в Европе на больших площадках совсем по-другому. Понимаю, не всем лигам это понравится, но мы не просим их переходить на маленькие площадки, это стоит больших денег. Но ради будущего игры, ради художников из НХЛ мы просто обязаны играть на маленьких площадках», — передаёт слова Фазеля корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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