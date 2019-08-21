Рижское «Динамо» одолело «Локомотив», выиграв второй матч на Кубке ЛЖД

Рижское «Динамо» в матче Кубка Латвийской железной дороги оказалось сильнее ярославского «Локомотива», матч закончился со счётом 3:1. Для «Локомотива» матч был дебютным на турнире, подопечные Гиртса Анкипанса вчера уверенно переиграли «Автомобилист» (3:0).



На третьей минуте матча счёт открыл нападающий «железнодорожников» Павел Кудрявцев. В концовке первого периода рижский клуб отыгрался усилиями форварда Якоба Берглунда. На 38-й минуте молодой форвард «Динамо» Эмиль Гегерис вывел команду хозяев вперёд. В третьем периоде нападающий Давид Улльстрём установил окончательный счёт.

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