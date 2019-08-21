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Рижское «Динамо» одолело «Локомотив», выиграв второй матч на Кубке ЛЖД

Рижское «Динамо» одолело «Локомотив», выиграв второй матч на Кубке ЛЖД
Хоккей / КХЛ 0

Рижское «Динамо» в матче Кубка Латвийской железной дороги оказалось сильнее ярославского «Локомотива», матч закончился со счётом 3:1. Для «Локомотива» матч был дебютным на турнире, подопечные Гиртса Анкипанса вчера уверенно переиграли «Автомобилист» (3:0).

На третьей минуте матча счёт открыл нападающий «железнодорожников» Павел Кудрявцев. В концовке первого периода рижский клуб отыгрался усилиями форварда Якоба Берглунда. На 38-й минуте молодой форвард «Динамо» Эмиль Гегерис вывел команду хозяев вперёд. В третьем периоде нападающий Давид Улльстрём установил окончательный счёт.

Кубок Латвийской Железной Дороги
21 августа 2019, среда. 19:30 МСК
Динамо Р
Рига
3 : 1
1:1, 1:0, 1:0
Локомотив
Ярославль
0:1 – Кудрявцев (Санников, Ландер) – 02:59 (5x5), 1:1 – Берглунд (Эштон, Улльстрём) – 18:54 (5x3), 2:1 – Гегерис – 37:01 (5x5), 3:1 – Улльстрём (Редлихс М.) – 48:02 (5x5)

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