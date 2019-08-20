Матч Косова за «Челмет» в ВХЛ прошёл при тумане

Форвард Ярослав Косов в составе челябинского «Челмета» принимает участие в товарищеском матче c «Южным Уралом». Матч проходит в неблагоприятных условиях — ледовая арена окутана туманом, сообщает корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.



Трёхкратный обладатель Кубка Гагарина находится в «Тракторе» на просмотре. На предсезонке провёл за чёрно-белых четыре игры, отметившись одной заброшенной шайбой.



Зимой 26-летний хоккеист покинул «Нефтехимик». Он провёл за команду из Нижнекамска четыре игры, отметившись одной результативной передачей. В сентябре игрок подписал контракт со «Спартаком», но уже в декабре расторг соглашение с красно-белыми. В минувшем сезоне Косов провёл 24 матча в регулярном чемпионате за красно-белых, забросил три шайбы и отдал две результативные передачи при показателе полезности «-4». За матч проводил на льду чуть менее 11 минут.