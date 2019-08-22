Бриндамор: жду новостей от Уильямса, нас поджимает время

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор поделился мнением о будущем нападающего Джастина Уильямса. В настоящий момент 37-летний хоккеист находится в статусе свободного агента.



«Насколько я понимаю, он очень близок к тому, чтобы принять решение. Я это знаю. Жду от него новостей если не на этой неделе, то в ближайшее время. Нам нужно это знать. Знаю, что он со многими говорил. Мы с ним общались на эту тему. Он разговаривал с другими ребятами, которые недавно повесили коньки на гвоздь, чтобы узнать, что они думают по этому поводу. Уильямс хочет всё взвесить, чтобы не ошибиться. Но нас время поджимает», — приводит слова Бриндамора официальный сайт НХЛ.



В минувшем сезоне трёхкратный обладатель Кубка Стэнли помог «Каролине» дойти до финала Восточной конференции.

Уильямс: не буду готов полностью погрузиться в игру — придётся всё переосмыслить