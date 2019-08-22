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Стал известен состав «Трактора» на матч с «Куньлунем»

Стал известен состав «Трактора» на матч с «Куньлунем»
Хоккей / КХЛ 0

«Трактор» определился с составом на матч с «Куньлунь Ред Стар» на мемориале имени Ивана Ромазана, который пройдёт в Магнитогорске. Игра состоится сегодня, 21 августа, начало — в 15:00 мск.

В состав челябинской команды попал нападающий Ярослав Косов, с которым клуб подписал двусторонний однолетний контракт после того, как тот прошёл просмотр.

«Трактор»:

Федотов (Мыльников);
Бородкин — Ясинский, Бабенко — Шолохов — Дорофеев;
Исаев — Алексеев, Косов — Тридчиков — Пеньковский;
Шепелев — Микулович, Шабанов — Подкорытов — Тертышный;
Назаркин — Кирпичников, Зиновьев — Мансуров — Гришаков.

Во втором матче игрового дня на турнире магнитогорский «Металлург» встретится с «Сибирью». Встреча начнётся в 17:00 мск.

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