Стал известен состав «Трактора» на матч с «Куньлунем»

«Трактор» определился с составом на матч с «Куньлунь Ред Стар» на мемориале имени Ивана Ромазана, который пройдёт в Магнитогорске. Игра состоится сегодня, 21 августа, начало — в 15:00 мск.



В состав челябинской команды попал нападающий Ярослав Косов, с которым клуб подписал двусторонний однолетний контракт после того, как тот прошёл просмотр.



«Трактор»:



Федотов (Мыльников);

Бородкин — Ясинский, Бабенко — Шолохов — Дорофеев;

Исаев — Алексеев, Косов — Тридчиков — Пеньковский;

Шепелев — Микулович, Шабанов — Подкорытов — Тертышный;

Назаркин — Кирпичников, Зиновьев — Мансуров — Гришаков.



Во втором матче игрового дня на турнире магнитогорский «Металлург» встретится с «Сибирью». Встреча начнётся в 17:00 мск.

