Стал известен состав «Трактора» на матч с «Куньлунем»
«Трактор» определился с составом на матч с «Куньлунь Ред Стар» на мемориале имени Ивана Ромазана, который пройдёт в Магнитогорске. Игра состоится сегодня, 21 августа, начало — в 15:00 мск.
В состав челябинской команды попал нападающий Ярослав Косов, с которым клуб подписал двусторонний однолетний контракт после того, как тот прошёл просмотр.
«Трактор»:
Федотов (Мыльников);
Бородкин — Ясинский, Бабенко — Шолохов — Дорофеев;
Исаев — Алексеев, Косов — Тридчиков — Пеньковский;
Шепелев — Микулович, Шабанов — Подкорытов — Тертышный;
Назаркин — Кирпичников, Зиновьев — Мансуров — Гришаков.
Во втором матче игрового дня на турнире магнитогорский «Металлург» встретится с «Сибирью». Встреча начнётся в 17:00 мск.
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