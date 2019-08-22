Московское «Динамо» объявило о возвращении защитника Михала Чайковски

Хоккейные клубы «Динамо» (Москва) и «Автомобилист» произвели обмен, в результате которого права на защитника Михала Чайковски вернулись московскому клубу, а уральцы получили денежную компенсацию, сообщает официальный сайт бело-голубых. Сегодня, 22 августа, защитник подписал однолетнее соглашение с «Динамо».



В декабре 2018 года Чайковски подписал соглашение с московским «Динамо» и провёл в регулярном чемпионате 12 матчей за бело-голубых, записав на свой счёт две результативные передачи при показателе полезности «+1» и 32 минутах штрафного времени. В плей-офф Чайковски отметился двумя заброшенными шайбами и двумя результативными передачами при полезности «0».



Кроме того в КХЛ Михал Чайковски выступал за «Автомобилист». Всего в лиге на его счету 90 проведённых матчей и 42 набранных очка (14+28) при показателе полезности «+10».

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