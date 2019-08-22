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«Металлург» — «Сибирь»: составы команд на матч мемориала Ромазана

«Металлург» — «Сибирь»: составы команд на матч мемориала Ромазана
Хоккей / КХЛ 0

«Металлург» и «Сибирь» объявили составы на матч мемориала Ивана Ромазана, который проходит в Магнитогорске. Игра состоится сегодня, 22 августа, начало встречи — в 17:00 мск.

«Металлург»:

Кошечкин (Галимов);
Яковлев — Дронов, Мозякин — О’Делл — Козун;
Бирюков — Антипин, Любимов — Неколенко — Кулемин;
Береглазов — Постма, Рожков — Платонов — Паршин;
Верещагин — Матушкин, Спиридонов — Пятин — Тимкин, Шешин

«Сибирь»:

Красиков (Сятери);
Лофквист — Логинов, Пельтола — Руохомаа — Пуустинен;
Хабаров — Тимашов, Шаров — Саюстов — Миловзоров;
Алексеев — Ермаков, Первушин — Комаров — Романцев;
Пиганович — Морозов, Казаков — Торченюк — Чесалин.

В первом матче игрового дня «Трактор» уступил «Куньлунь Ред Стар» со счётом 3:4 ОТ.

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