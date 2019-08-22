«Металлург» — «Сибирь»: составы команд на матч мемориала Ромазана

«Металлург» и «Сибирь» объявили составы на матч мемориала Ивана Ромазана, который проходит в Магнитогорске. Игра состоится сегодня, 22 августа, начало встречи — в 17:00 мск.



«Металлург»:



Кошечкин (Галимов);

Яковлев — Дронов, Мозякин — О’Делл — Козун;

Бирюков — Антипин, Любимов — Неколенко — Кулемин;

Береглазов — Постма, Рожков — Платонов — Паршин;

Верещагин — Матушкин, Спиридонов — Пятин — Тимкин, Шешин



«Сибирь»:



Красиков (Сятери);

Лофквист — Логинов, Пельтола — Руохомаа — Пуустинен;

Хабаров — Тимашов, Шаров — Саюстов — Миловзоров;

Алексеев — Ермаков, Первушин — Комаров — Романцев;

Пиганович — Морозов, Казаков — Торченюк — Чесалин.



В первом матче игрового дня «Трактор» уступил «Куньлунь Ред Стар» со счётом 3:4 ОТ.