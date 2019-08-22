Хет-трик Мацека помог «Автомобилисту» разгромить «Динамо» Мн

Екатеринбургский «Автомобилист» одержал разгромную победу над минским «Динамо» на Кубке Латвийской железной дороги, встреча завершилась со счётом 6:0. Для подопечных Андрея Мартемьянова победа оказалась первой на турнире, ранее они проиграли рижскому «Динамо» (0:3) и «Ак Барсу» (2:5). У минчан два поражения в двух встречах.



Клуб из Екатеринбурга обеспечил себе уверенное преимущество уже по итогам первого периода: две шайбы забросил форвард Брукс Мацек, ещё один гол в актив записал форвард Никита Сетдиков. В следующие 20 минут «Автомобилист» забил ещё дважды — Мацек оформил хет-трик, также шайбой отметился нападающий Питер Холланд. На 51-й минуте Холланд оформил дубль, установив окончательный счёт.