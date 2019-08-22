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Хет-трик Мацека помог «Автомобилисту» разгромить «Динамо» Мн

Хет-трик Мацека помог «Автомобилисту» разгромить «Динамо» Мн
Хоккей / КХЛ 0

Екатеринбургский «Автомобилист» одержал разгромную победу над минским «Динамо» на Кубке Латвийской железной дороги, встреча завершилась со счётом 6:0. Для подопечных Андрея Мартемьянова победа оказалась первой на турнире, ранее они проиграли рижскому «Динамо» (0:3) и «Ак Барсу» (2:5). У минчан два поражения в двух встречах.

Клуб из Екатеринбурга обеспечил себе уверенное преимущество уже по итогам первого периода: две шайбы забросил форвард Брукс Мацек, ещё один гол в актив записал форвард Никита Сетдиков. В следующие 20 минут «Автомобилист» забил ещё дважды — Мацек оформил хет-трик, также шайбой отметился нападающий Питер Холланд. На 51-й минуте Холланд оформил дубль, установив окончательный счёт.

Кубок Латвийской Железной Дороги
22 августа 2019, четверг. 15:30 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
6 : 0
3:0, 1:0, 2:0
Динамо Мн
Минск
1:0 – Мацек (Секстон, Доус) – 00:53 (5x5), 2:0 – Мацек (Доус, Секстон) – 15:59 (5x5), 3:0 – Сетдиков (Мозер) – 17:29 (5x5), 4:0 – Мацек (Доус, Секстон) – 23:10 (5x5), 5:0 – Холланд (Плэтт, Березин) – 42:57 (5x5), 6:0 – Холланд (Бодров, Плэтт) – 49:11 (5x4)
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